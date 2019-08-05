Отвечающий за связи с силовиками и.о. замгубернатора Севастополя заявил об отставке

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности вице-губернатора Севастополя Владимир Татарчук, отвечающий в правительстве за взаимодействие с силовыми структурами, написал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, его обращение опубликовано в понедельник на сайте городского правительства.

"Мой опыт и знания потребовались другой структуре. Я государственник, иду туда, где тяжело. Благодарю за совместную работу руководство и сотрудников правоохранительных, следственных, контрольно-надзорных органов, силовых ведомств, Черноморского флота, уполномоченных по правам человека и правам ребенка", - говорится в тексте.

Татарчук не уточнил, на какую должность он переходит.

66-летний Татарчук был назначен вице-губернатором в апреле 2018 года. С марта 2017 года занимал пост директора департамента общественной безопасности. До 2003 года он работал в правоохранительных органах РФ, в 2003-2004 годах был заместителем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО), также возглавлял главное управление Министерства юстиции РФ по ПФО.

Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона был назначен 38-летний Михаил Развожаев, который ранее занимал должность руководителя исполкома ОНФ.

13 июля правительство Севастополя было отправлено в отставку после сложения полномочий Овсянникова.