Косачев: страны, решившие разместить у себя РСМД США, становятся мишенью ядерного оружия

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Страны-союзники США, которые решат разместить у себя на территории американские ракеты средней и меньшей дальности, по собственному желанию соглашаются быть возможной мишенью, заявил ТАСС в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"С этим должна быть полная ясность, что называется, уже "на берегу", до того, как начнутся пропагандистские кампании на тему "а нас-то за что? Мы просто разрешили США разместить у нас свои ракеты, но они направлены исключительно против террористов (Ирана, КНДР, Сирии и т. п.)". Не выйдет. Разместивший ракеты автоматически и по собственному добровольному выбору становится мишенью ядерного оружия с подлетным временем в несколько минут", - пояснил Косачев.

Ранее пресс-служба Кремля распространила заявление президента РФ Владимира Путина, где, в частности, говорится, что односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет за собой девальвацию всей несущей конструкции глобальной безопасности. Кроме того, президент заявил, что РФ не будет размещать ракеты "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства". По словам Косачева, эти слова адресованы союзникам США в любых регионах, откуда РСМД могут достигнуть территории России или ее союзников. Как подчеркнул Путин, Москва готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности с Вашингтоном.