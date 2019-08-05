Путин в Сочи встретится с президентом Абхазии и посетит центр "Сириус"

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет рабочий день 6 августа в Сочи. Как сообщила пресс-служба Кремля, график главы государства предполагает встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и посещение образовательного центра "Сириус".

"6 августа 2019 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимбой", - говорится в сообщении Кремля. Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

В предыдущий раз Путин и Хаджимба встречались 21 ноября 2018 года. Тогда российский лидер указал на необходимость ускорить развитие экономики Абхазии, отметив стратегический характер отношений между странами.

Развитие центра "Сириус"

В тот же день Путин посетит образовательный центр "Сириус". Глава государства осмотрит новый корпус "Школа", в котором проходят обучение школьники по профильным программам центра, а также учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов. В новом корпусе могут одновременно обучаться до 800 человек, его площадь составляет 9 тыс. кв. метров.

Кроме того, президент проведет заседание попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", на котором будут рассмотрены вопросы дальнейшего развития центра "Сириус". Основным докладчиком выступит руководитель фонда Елена Шмелева. Как она рассказала ТАСС, на этой встрече планируется обсудить вопросы развития школы и университета на территории образовательного центра.

Шмелева отметила, что "Сириус" каждый месяц принимает до 900 детей со всей России.

"Центр расширяет программы в системе "Сириус онлайн" и выстраивает системную работу с центрами по модели центра "Сириус", которые создаются по поручению президента во всех регионах. Вот эта уникальная модель развития лучших педагогических и профессиональных российских школ и есть наше основное достижение", - подчеркнула она.