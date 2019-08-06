Слуцкий назвал "элементарным грабежом" блокирование США собственности властей Венесуэлы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Указ президента США Дональда Трампа о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы противоречит международному праву, это можно расценивать как бандитизм и рейдерский захват. Такое мнение во вторник журналистам выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Указ Трампа о блокировании собственности властей Венесуэлы в США - бандитизм и рейдерство. Вашингтон таким образом ведет себя как крайне ненадежный партнер, который под надуманными предлогами занимается элементарным грабежом", - сказал депутат, подчеркнув, что "подобные действия вопиющим образом противоречат международному праву".

"Соединенные Штаты продолжают методами экономического терроризма вмешиваться в дела суверенного государства и оказывать давление с целью смены правящего режима в Каракасе", - убежден глава комитета.

Слуцкий указал на то, что Николас Мадуро "по-прежнему остается единственным легитимным и законно избранным президентом". "Смена власти в любой стране должна проводиться цивилизованно и путем выборов. Любые разговоры о нарушении демократии и узурпации власти на фоне реальных шагов по ухудшению положения населения Венесуэлы - цинизм и проявление гегемонии со стороны США" - резюмировал он.

Пресс-служба Белого дома в понедельник распространила текст исполнительного указа Трампа, предусматривающего полную блокировку собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрет на любое предоставление ему финансовых средств. Под блокировку попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA, уточняется в документе.