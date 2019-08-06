Волкер в третий раз попросил о встрече с Сурковым

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Как сообщил Чеснаков, это уже третья попытка Волкера встретиться с Сурковым. "На этот раз он просит о встрече в конце августа в Москве. - Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", - заявил Чеснаков.