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Волкер в третий раз попросил о встрече с Сурковым

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины предложил провести встречу в конце августа в Москве

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в очередной раз отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Как сообщил Чеснаков, это уже третья попытка Волкера встретиться с Сурковым. "На этот раз он просит о встрече в конце августа в Москве. - Я пока не знаю о реакции Суркова на это предложение, консультации продолжаются", - заявил Чеснаков.

Теги
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