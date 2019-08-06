Посольство России раскритиковало решение Эстонии о непризнании паспортов жителей ДНР и ЛНР

ТАЛЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии во вторник осудило решение МИД республики не признавать российские паспорта, выдаваемые жителям Донецкой и Луганской областей Украины.

"Вызывает сожаление, что Эстония продолжает упорно бороться за лидерство в гонке среди стран ЕС на антироссийском треке, - говорится в заявлении, опубликованном в Facebook диппредставительства. - Убеждены, что фактическое присоединение эстонских властей к гуманитарной блокаде Донбасса, уже более пяти лет лишенного государственных и банковских услуг, социальной поддержки, здравоохранения, образования и связи, не способствует улучшению ситуации на юго-востоке Украины".

"Если в Таллине действительно хотят помочь разрешению внутреннего украинского кризиса, то использовали бы свое влияние на Киев, дабы убедить его восстановить нормальное жизнеобеспечение Донецкой и Луганской областей, как это предусматривается Минскими соглашениями", - добавили в посольстве.

Накануне МИД Эстонии заявил, что не будет признавать паспорта РФ, выданные жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) после 24 апреля 2019 года, если владельцы этих документов ранее не были гражданами России.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ, в частности, упрощает порядок получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит выдавать паспорта РФ жителям Донбасса, несмотря на планы Киева признавать их недействительными.