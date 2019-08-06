Заявления на участие в электронных выборах в Мосгордуму проверят в два этапа

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Данные пользователей, получивших отказ в регистрации на электронные выборы по формальным причинам, верифицируют повторно в ручном режиме. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Заявления москвичей на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября пройдут двойную проверку. Данные пользователей, которые получат отказ во время автоматической валидации, комиссия Мосгоризбиркома проверит вручную. Это позволит допустить к онлайн-выборам избирателей, чьи заявления система может отклонить по формальным признакам", - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте, для проверки будут использованы ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Такой же принцип применяли при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов, также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.