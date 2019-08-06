Сергей Миронов предложил изучить в Госдуме попытки вмешательства в российские выборы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой создания в Госдуме рабочей группы для изучения материалов о возможном вмешательстве извне в выборную кампанию в РФ.

"Когда устами представителя МИД, а у меня нет никаких оснований не доверять этой информации, говорится о том, что для участников и организаторов несанкционированного митинга в Москве 3 августа были, скажем так, каналы поддержки и организации со стороны тех или иных иностранных государств, мы считаем… что это недопустимо. Россия - суверенная страна, мы сами разберемся, что у нас здесь происходит, никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела. Выборы в Российской Федерации - это внутреннее дело нашей страны", - заявил он журналистам во вторник.

"Я сейчас выступаю с инициативой и обращаюсь к председателю Государственной думы, прежде всего - созвать внеочередное заседание Совета Думы, на этом внеочередном заседании рассмотреть вопрос о создании специальной рабочей группы, которая займется изучением всех существующих материалов… о возможных попытках или уже осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию в РФ. Иными словами, вмешательство в наши внутренние дела", - добавил политик. По словам Миронова, в такую группу должны войти представители всех думских фракций.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.