Мэр Белогорска подал в отставку после критики со стороны Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Глава администрации города Белогорск Александр Алексеенко, которому глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал покинуть свой пост из-за удручающей ситуации с благоустройством в городе, во вторник после выхода из отпуска подал заявление об отставке. Об этом ТАСС сообщила глава администрации Белогорского района Галина Перлович.

"[Глава Белогорска] написал заявление об отставке. Будут возложены обязанности на его заместителя. Я, глава администрации района, буду контролировать ситуацию. Сергей Валерьевич [Аксенов] дал мне такое поручение", - сказала Перлович.

Ранее жители Белогорска жаловались Аксенову на проблемы с вывозом мусора и с уборкой в городе в целом. Глава Крыма заявил, что мэр находится в отпуске в ответственный момент, когда накопилось много проблем.

Заявление об отставке Алексеенко будет рассмотрено на ближайшей сессии Совета города, уточнила глава района. По ее словам, конкурс на замещение вакантной должности пройдет после выборов 8 сентября.

Горадминистрацию 44-летний Алексеенко возглавлял с 2016 года.