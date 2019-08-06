В Госдуму пригласят дипломатов стран, чьи представители вмешивались в российские выборы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в среду сообщил журналистам о предстоящем заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, на которое будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.

"В ближайшие дни мы увидим заседание комитета по безопасности", - сказал он, уточнив, что заседание может пройти не позднее 20 августа.

"Мы будем требовать, чтобы на заседание комитета были приглашены представители тех агентств и дипломаты тех посольств, чьи страны внаглую попытались дать какую-то отрицательную оценку событиям в Москве в истекшие дни конца июля и начала августа", - добавил он, имея в виду прошедшие в столице несанкционированные акции.