МИД РФ вручил послу Японии ноту из-за нарушений, допущенных участниками безвизового обмена

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов во вторник вручил послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Тоёхисе Кодзуки была вручена нота с выражением решительного протеста в связи с фактами нарушений на южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами, - отметили в министерстве. - Японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп".

Моргулов обратил внимание посла на "неприемлемость "протестов" Токио в связи с действиями России на своей суверенной территории, каковой на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются южные Курильские острова".

"С российской стороны было акцентировано, что комментарии официального Токио по поводу посещений этого района Сахалинской области представителями российского руководства, а также проведения там различных мероприятий, в том числе социально-экономической и оборонной направленности, граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Накануне встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях июньского саммита G20 информационное агентство Киодо сообщило, что японская сторона считает сложным на данном этапе согласование озвученного ранее РФ предложения отменить визовый режим между Сахалином и Хоккайдо при краткосрочных поездках.