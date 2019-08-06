Посольство России раскритиковало позицию Латвии о несанкционированных митингах в Москве

РИГА, 6 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии подвергло критике позицию этой страны относительно действий органов правопорядка во время несанкционированных митингов в Москве. Российское диппредставительство обратило внимание на вопрос соблюдения прав человека в этой балтийской республике.

"Интересные дела происходят в Латвии. "Разрушители мостов" оперативно переквалифицировались в правозащитников и теперь доказывают всем, что "белое" - это "черное", а законные действия органов правопорядка на несанкционированных акциях в Москве - это якобы неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей. Снимите шоры, посмотрите на аналогичные и даже более жесткие действия полиции в других европейских странах, примеров хватает", - указывает на своей странице в Facebook посольство РФ в ответ на критику главы МИД Латвии Эдгарса Рикевичса в связи с задержаниями участников несогласованных акций в Москве.

"А после этого, возможно, придет понимание, что и в Латвии не все в порядке, например, с правами человека. Проблемы надо решать, а не копить их десятилетиями", - добавляет диппредставительство.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.

Рикевичс, реагируя на несанкционированные митинги в Москве, призвал Россию "соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, прекратить неоправданное насилие в отношении ни в чем не повинных людей и освободить задержанных".