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Путин надеется, что выборы в Абхазии будут способствовать укреплению стабильности в стране

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 6 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил во вторник на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.

Российский лидер принимает президента Абхазии в своей сочинской резиденции "Бочаров Ручей".

"Наша встреча проходит накануне выборов в Абхазии. И я очень рассчитываю на то, что они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать дальнейшей стабилизации в республике - как стабильному развитию ее экономической составляющей, так же и политической стабильности", - заявил Путин на встрече.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияХаджимба, Рауль Джумкович
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