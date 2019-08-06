Эксперт: экстренного саммита "нормандской четверки" по желанию Зеленского не будет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский плохо разбирается в ситуации в Донбассе, а его эмоциональных воззваний недостаточно для созыва экстренного саммита лидеров нормандского формата. Об этом ТАСС во вторник сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Ранее во вторник Зеленский призвал лидеров стран нормандского формата - президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона - как можно скорее собраться для того, чтобы провести переговоры в связи с гибелью в Донбассе четырех военнослужащих Украины якобы вследствие действий военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР). В Донецке назвали эти заявления не соответствующими действительности, добавив, что инцидент произошел слишком далеко от линии соприкосновения, за пределами радиуса поражения вооружений сил республики.

"Внезапный призыв Зеленского срочно собрать саммит нормандской четверки явился следствием плохого знания реальной обстановки в зоне конфликта на юго-востоке Украины. Это излишне эмоциональное и непродуманное воззвание. Прежде чем так поступать, начинающий президент Украины должен бы был лучше разобраться", - заявил Чеснаков.

По его словам, гибель украинских военных произошла "не по вине ополчения Донбасса, а из-за их собственных непрофессиональных действий". "Теперь командование карательных сил Украины прикрывает свои ошибки и пытается перевалить вину на Народную милицию ДНР. А Зеленский идет у них на поводу. Естественно, не будет никакого экстренного саммита. Очередной несерьезный пиар-выхлоп", - подытожил директор Центра политической конъюнктуры.

Эксперт также прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который на своей официальной странице в сети Twitter поддержал воззвание Зеленского. "Ну и Волкер, конечно, на подхвате. Спешит понравиться Зеленскому. Старается, чтобы Зеленский забыл, что Волкер поддерживал на выборах не его, а [экс-президента Украины Петра] Порошенко", - отметил Чеснаков.