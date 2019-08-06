Генконсульство РФ: уведомлений о задержании россиянина от властей США не поступало

НЬЮ-ЙОРК, 7 августа. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Нью-Йорке не получало от властей США уведомлений о задержании россиянина Владимира Кузнецова. Об этом говорится в заявлении генконсульства, размещенном во вторник в его Twitter.

"На настоящий момент каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США не поступало. Генконсульство держит вопрос на контроле и предпринимает необходимые усилия по установлению всех обстоятельств этого дела", - указывается в заявлении.

В дипмиссии также подчеркнули, что располагают информацией о том, что "6 августа с.г. в г. Дингманс Ферри, штат Пенсильвания, арестован гражданин России Владимир Кузнецов".

"Его подозревают в попытке незаконной пересылки в Россию комплектующих к стрелковому оружию, произведенному в США", - уточнили в генконсульстве РФ.

Ранее прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк сообщила о том, что Кузнецов арестован в Пенсильвании по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.

"В федеральном суде Бруклина было обнародовано заключение по обвинению российского гражданина Владимира Кузнецова в незаконном экспорте, попытке экспорта и заговоре с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России. Кузнецов был арестован сегодня утром в Дингсман-Ферри, штат Пенсильвания", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение корреспондента ТАСС.

По информации прокуратуры, в случае признания виновным Кузнецову грозит "максимум 20 лет тюрьмы".