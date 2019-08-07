Избирком Улан-Удэ зарегистрировал 135 кандидатов на выборы в горсовет

ТАСС, 7 августа. Избирательная комиссия Улан-Удэ завершила регистрацию кандидатов в депутаты городского совета. На 30 мест претендуют 135 человек, сообщила ТАСС председатель городского избиркома Марина Андронова.

"Кандидатами в депутаты городского совета были выдвинуты 186 человек, в итоге мы зарегистрировали 135. Остальные или так и не дошли до избиркома, или не смогли предоставить необходимые документы, в том числе подписи избирателей", - сказала Андронова.

Она уточнила, что самовыдвиженцам и представителям непарламентских партий для регистрации необходимо было предоставить подписи 0,5% зарегистрированных на округе избирателей - это примерно 40-60 подписей в зависимости от округа.

От сбора подписей были освобождены представители партий, которые представлены в Народном Хурале (парламенте) Бурятии - это "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия", КПРФ и КПСС. Кандидаты от этих пяти партий будут бороться за места и в городском совете. Кроме того, на выборах зарегистрирован один представитель партии "Яблоко". Еще восемь претендентов от партии "Яблоко" и трое представителей Казачьей партии регистрацию не прошли.

В избиркоме уточнили, что, помимо представителей политических партий, регистрацию прошли 14 самовыдвиженцев.

В состав Улан-Удэнского городского совета входят 30 человек, избираемых на пять лет. Выборы депутатов пройдут в единый день голосования - 8 сентября. Тогда же жителям Улан-Удэ предстоит определиться с мэром города - на этот пост претендуют шесть человек.