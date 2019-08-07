Первые дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга пройдут 13 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Дебаты кандидатов в губернаторы Петербурга начнутся 13 августа, сообщили ТАСС в среду в городской избирательной комиссии.

"Первые дебаты состоятся 13 августа", - сказали в горизбиркоме.

Их будут транслировать на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", а также по "Радио России". Также будут транслироваться дебаты, которые состоятся 20 и 27 августа. На телеканале "Санкт-Петербург" будут транслировать дебаты, которые пройдут 16, 23 и 30 августа, на "Радио Санкт-Петербург" - 29 августа.

12 июля состоялась жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади. Также с 10 августа по 6 сентября кандидаты смогут проводить агитацию в СМИ.

О выборах

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, все кандидаты в губернаторы должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Кандидатами на выборах главы города стали четыре человека - врио губернатора Петербурга Александр Беглов, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый партией КПРФ, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия", а также выдвинутый от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов.