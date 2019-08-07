Зюганов: молодежь нужно просвещать о последствиях протестов в 90-х, а не вязать на акциях

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил вести разъяснительную работу с участвующей в несогласованных акциях молодежью, показывая им фильмы про последствия массовых выступлений 1990-х годов, поскольку, по его мнению, задержания в этом случае неэффективны. Такое мнение политик высказал на пресс-конференции в среду.

"Меня тревожит, что втягивают молодежь, которой давно надо было разъяснить и показать фильм, что было в девяностых. Чтобы они понимали: те, кто им обещал, что будет рынок, увидели банду; те, кто им обещал, что они будут собственниками... увидели, что их обобрали полностью. Те, кто орал "Гайдар" и "Ельцин", те увидели, что их последние деньги, которые они имели, превратились в пыль. Вот новое поколение не знает этого, надо им спокойно показать и рассказать, а не вязать их сплошь и рядом", - сказал он на пресс-конференции в среду.

По словам политика, решение этой проблемы требует от властей "колоссальной работы".

По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.