Главы МИД России и Ливана выразили обоюдный настрой на укрепление сотрудничества

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел и миграции Ливана Джебран Басиль обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. Как сообщило в среду внешнеполитическое ведомство РФ, министры выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества.

"Главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение традиционно дружественным характером российско-ливанских отношений. Отметили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление разнопланового взаимодействия как в двустороннем формате, так и на международных площадках в интересах народов наших стран, во имя установления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что российская сторона подтвердила неизменную позицию в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ливана.

В 1943 году Советский Союз одним из первых признал независимость Ливана. 5 августа 1944 года между странами были установлены дипломатические отношения на уровне миссий, в 1956 году миссии были преобразованы в посольства.