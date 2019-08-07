Единороссы поддержали идею расследовать иностранное вмешательство в российские выборы

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме поддерживает предложение парламентской оппозиции провести расследование иностранного вмешательства в российские выборы и создать для этого специальную комиссию. Об этом заявил в среду журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.

"Фракция "Единая Россия" считает заслуживающим поддержки предложение [лидера "Справедливой России"] Сергея Миронова, [председателя ЛДПР] Владимира Жириновского и [главы КПРФ] Геннадия Зюганова провести расследование иностранного вмешательства в выборы в нашей стране и во внутриполитическую жизнь России, создать для этого специальную межфракционную комиссию", - сказал политик, отметив, что это позволяет законодательство РФ и регламент Госдумы.