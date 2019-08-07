ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

"ЦИК постановляет жалобу Дмитрия Геннадьевича Гудкова на решение Мосгоризбиркома и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Мосгордумы по одномандатному избирательному округу № 5 оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении комиссии.

Рабочая группа ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб во вторник рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобу Гудкова. По результатам перепроверки подписей избирателей ему была дополнительно зачтена 31 подпись, однако кандидату все равно недостает еще 300 достоверных подписей избирателей для регистрации.

ЦИК на заседании в среду также отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Руденко на решение Мосгоризбиркома об отказе его регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. Другой незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Екатерина Игнатова во вторник отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Она заверила, что ЦИК готов тщательно проверить факты нарушений при регистрации кандидатов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Московской городской избирательной комиссии может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение 10 дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константину Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 - от ЛДПР, 44 - от КПРФ и 40 - от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.