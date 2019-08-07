Комитет Думы запросит у правоохранителей данные о вмешательстве в выборы в России извне

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции запросит информацию у правоохранительных органов о фактах иностранного вмешательства в выборы в России. Об этом сообщил в среду глава комитета Василий Пискарев.

"Мы поддерживаем инициативу руководителей фракций о том, что необходимо детально разобраться в том, кто может стоять за массовыми беспорядками в Москве и попытками таким образом повлиять извне на ход избирательной кампании в нашей стране", - приводит слова политика пресс-служба фракции "Единая Россия". Он подчеркнул, что "вмешательство кого бы то ни было извне во внутренние дела России недопустимо, это угроза суверенитету".

Пискарев отметил, что "правоохранительные органы уже начали расследование, комитет со своей стороны запросит всю необходимую информацию у Следственного комитета России, МВД, Генеральной прокуратуры и других ведомств".

"Если руководством Госдумы, Советом [Думы] в ближайшее время будет принято решение о создании межфракционной комиссии для анализа данной информации, то мы готовы приступить к ее работе незамедлительно, не дожидаясь начала осенней сессии", - заверил глава комитета. "Это вопрос защиты национальной безопасности нашей страны, ждать здесь также недопустимо", - заключил он.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.