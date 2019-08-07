Эксперты считают, что смена посла США в РФ не приведет к улучшению двусторонних отношений

"Сильно сомневаюсь в том, что смена посла позволит как-то улучшить отношения. Нормализация российско-американского взаимодействия зависит не от того, кто представляет американское государство в Москве, а от той канвы отношений, которая сформировалась, - отметил Гарбузов. - США - это страна, которая сформировала санкционный режим в отношении России. США и Россия не понимают друг друга во внешней политике, а перечень тех вопросов, которые смогли бы стать повесткой дня двух стран и сотрудничества двух стран сегодня минимален, фактически сведен к нулю".

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Смена американского посла в Москве Джона Хантсмана, который покинет пост 3 октября, не окажет положительного воздействия на двусторонние отношения, поскольку на сегодняшний день возможности дипломатов США в РФ сильно ограничены. Такое мнение в среду в разговоре с ТАСС выразил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Эксперт обратил внимание, что Хантсман на своем посту активно выступал за расширение российско-американских контактов на разных уровнях. "Но, к сожалению, его дипломатический талант не очень раскрылся в Москве, - признал он, добавив, что в сложившихся условиях американский дипломат сделал максимум возможного. - Такая же участь будет ждать любого другого представителя США в России".

Кроме того, Гарбузов отметил, что возможности российского посла в США по взаимодействию с представителями американского политического истеблишмента сильно ограничены, что также мешает реализации посольского потенциала в нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Схожее мнение выразил и председатель совета международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, добавив, что смена американского посла в Москве все-таки может стать "неким элементом улучшения взаимоотношений". "Роль послов очень важна, но и преувеличивать ни к чему, - считает он. - Мне кажется, что уход одного посла и приход другого может быть, конечно, элементом изменения отношений, но считать, что это самый важный элемент - неверно".

Отставка Хантсмана

В среду посольство США в РФ подтвердило появившуюся ранее в СМИ информацию, что глава диппредставительства покинет пост 3 октября.

В Госдепартаменте США в среду поблагодарили Хантсмана за проделанную работу, однако не стали отвечать на вопрос ТАСС о том, кого Вашингтон рассматривает в качестве нового американского посла в Москве, а также о том, были ли уведомлены о возможной кандидатуре российские власти. Не ответили на аналогичный запрос и в Белом доме.

Хантсман был назначен послом США в РФ в октябре 2017 года. До этого он служил американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, занимал должность губернатора Юты в 2005-2009 годах, а в 2009-2011 годах был послом в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, но через полгода объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.