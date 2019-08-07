В Совфеде прокомментировали задержание экс-президента Киргизии Атамбаева

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает главным, чтобы задержание правоохранительными органами экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не привело к расколу киргизского общества.

Ранее в штабе бывшего главы государства рассказали ТАСС, что Атамбаев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позже государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил проведение операции по задержанию бывшего президента республики.

"Нужно учитывать, что в Киргизии не раз были и цветные революции, и волнения с участием оппозиции, которые заканчивались гибелью людей. Главное, чтобы это [задержание Атамбаева] не привело к раздроблению общества, расколу, чтобы не было никаких последствий", - подчеркнул в беседе с ТАСС Джабаров.

Бойцы спецподразделений Киргизии начали операцию по силовому задержанию Атамбаева несколько часов назад. Во время штурма расположенного в селе Кой-Таш дома экс-президента ранения получили более десяти человек, в том числе журналист и депутат национального парламента. В ГКНБ, в свою очередь, заявили, что в ходе операции бойцы спецназа боевое оружие не применяли, они использовали только резиновые пули.