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Кризис в Сирии

Боевики обстреляли 33 населенных пункта в Сирии, несмотря на объявленное перемирие

Речь идет об обстрелах объектов в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, отметил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования значительно увеличили количество обстрелов населенных пунктов в Сирии, несмотря на введенный 2 августа режим прекращения огня. Всего пострадали населенные пункты в четырех провинциях, сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Резко обострилась обстановка в идлибской зоне деэскалации. Командование действующих на ее территории группировок отказалось от соблюдения режима прекращения огня, введенного 2 августа. За прошедшие сутки значительно увеличилось количество обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Всего 6 августа зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал Бакин.

По его словам, боевики обстреляли 33 населенных пункта в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб, включая город Алеппо.

Сутками ранее в Сирии было зафиксировано 25 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, пострадали города в 19 населенных пунктах в провинциях Алеппо, Латакия и Хама.

Бакин также сообщил, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели одну гуманитарную акцию в районе Шейх-Фарес города Алеппо. Выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,6 тонны.

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