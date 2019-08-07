Выборы-2019: ренессанс офлайна, рост конкуренции и вопрос муниципального фильтра

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Масштабные выборы, которые в той или иной степени охватят всю территорию Российской Федерации, пройдут ровно через месяц.

В единый день голосования, который по закону (за исключением года выборов в Госдуму) проводится во второе воскресенье сентября (в 2019 году это будет 8 сентября), более 5 тыс. выборов разного уровня и референдумов пройдут во всех 85 субъектах РФ. Жители 13 регионов (Республика Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская, Тульская области, города федерального значения Москва и Севастополь) будут выбирать региональные законодательные собрания. В 16-ти - Алтае, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге - пройдут прямые выборы глав регионов, еще в трех - Кабардино-Балкарии, Крыму и Ингушетии - руководители выбираются парламентами из числа кандидатур, представленных президентом РФ.

Кроме того, традиционно пройдет множество выборов муниципального уровня, в том числе мэров трех административных центров субъектов РФ (Анадыря, Новосибирска и Улан-Удэ), депутатов представительных органов власти 22 региональных столиц. При этом ряд местных кампаний, как, например, в Санкт-Петербурге, где будут выбираться депутаты муниципальных образований, вызвал серьезный общественный резонанс и реакцию на федеральном уровне.

Также по итогам единого дня голосования должны быть замещены четыре из пяти ныне вакантных мандатов депутатов Госдумы, избранных по одномандатным округам. Речь идет об округах в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях, еще один мандат - в Курской области - будет замещен уже в 2020 году, поскольку освободился уже после старта кампании.

Для сравнения: в 2018 году прошло более чем 6 тыс. избирательных кампаний во всех регионах, кроме Марий Эл. В том числе в единый день голосования состоялись прямые выборы глав 22 регионов, 16 заксобраний и 12 городских дум региональных центров.

Статистика говорит о конкурентности

По мнению члена экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олега Матвейчева, одним из "статистических трендов" кампании является увеличение числа ее участников.

"Больше партий и кандидатов зарегистрированы на губернаторские выборы [этого года по сравнению с прошлым]. Отказов в регистрации кандидатов стало меньше, даже если посчитать с техническими отказами", - отметил он, пояснив, что под таковым имеется в виду ситуация, когда "человек заявил, что будет участвовать в выборах, а потом потерялся, ни подписей не собрал, ни документов не представил". "То есть в этом смысле выборы конкурентные, по две-три парламентские партии точно участвуют [во всех регионах], где-то и все четыре участвуют", - сделал вывод политолог.

По данным зампредседателя Центризбиркома РФ Николая Булаева, для участия в выборах руководителей субъектов РФ выдвинулись 163 кандидата, из них 115 представляют 31 политическую партию, а еще 48 кандидатов участвуют в порядке самовыдвижения. По его оценке, это означает, что "будет весьма конкурентная борьба на выборах в абсолютном большинстве регионов".

Что касается выборов депутатов региональных законодательных собраний, то, по данным Центризбиркома на 5 августа, по партийным спискам было выдвинуто около 4,5 тыс. кандидатов, в общей сложности в кампании приняли участие 16 партий. По одномандатным округам на выборы этого уровня были выдвинуты более 2,1 тыс. кандидатов, из которых более 500 - самовыдвиженцы, остальные представляют 28 партий.

На довыборы депутатов Госдумы выдвинулись 36 кандидатов: по 10 в Хабаровском крае и Новгородской области и по восемь - в Свердловской и Орловской областях.

При этом эксперты отмечают высокий уровень конкуренции и на выборах в регионах, где на стадии выдвижения и регистрации возникли конфликтные ситуации. Речь идет в том числе о Москве, где на выборах в столичный парламент ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, не были зарегистрированы в связи с большим количеством недостоверных подписей избирателей в свою поддержку. После этого в Москве прошло несколько несанкционированных акций, участники которых требовали допуска всех кандидатов к выборам без проверки подписей, аргументируя это в том числе тем, что в противном случае выборы будут неконкурентными.

Впрочем, согласно статистике, на выборы в Мосгордуму, которые проходят по 45 одномандатным округам, выдвинули свои кандидатуры 424 человека, до момента регистрации 136 человек добровольно отказались участвовать в выборах, сняв свои кандидатуры, зарегистрированы были 233 кандидата. Из них 171 представляет партии, в том числе непарламентские "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые", Партию роста, и 62 самовыдвиженца, все они также прошли процедуру сбора подписей избирателей. Таким образом, по словам главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, конкурс составляет "более пяти кандидатов в округе", что вполне сравнимо "с конкуренцией в хорошие вузы".

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также обращала внимание на тот факт, что на московские выборы зарегистрированы представители девяти партий ("Единая Россия", кстати, непосредственно не выдвигала своих кандидатов в данной кампании, ее представители участвуют в выборах в качестве самовыдвиженцев) "разной степени оппозиционности". "73% зарегистрированных кандидатов [выдвинутых партиями] никакого отношения, по крайней мере, формально, да и реально, к партии власти не имеют", - отмечала она на одном из заседаний ЦИК.

В тренде прямое общение

По мнению главы фонда Открытой новой демократии Анны Федоровой, кампания демонстрирует, что "крайне важна готовность кандидатов общаться с избирателями напрямую", в том числе через личные аккаунты. Она отмечает "огромную роль социальных сетей", которые во многих регионах, возможно, уже во всех "стали доминирующим каналом информации для избирателей и проигрывают только федеральным телеканалам".

"При росте социальных сетей наблюдается и ренессанс офлайна, личных встреч с кандидатами. Кандидат, который идет во дворы и на улицы, чтобы лично отвечать на вопросы, - это кандидат будущего", - уверена она. "Новая информационная реальность - это реальность личного присутствия, собственных ответов на вопросы, личной ответственности", - подчеркнула эксперт в беседе с ТАСС, обратив внимание, что "за редкими исключениями в особых регионах слабеют партийные бренды, роль личности кандидата растет".

На эту же особенность обращает внимание и Матвейчев на примере выборов в Москве, где в каждом округе голосуют "за индивидуального человека". "Допустим, мы проводим опрос в начале кампании по нескольким действующим депутатам [Мосгордумы, идущим на выборы] и находим, что еще в феврале у них был рейтинг 35%. А почему? Потому что они работали весь свой срок, решали проблемы, устанавливали площадки, фонари, реагировали на жалобы местного населения, и их знают все и любят", - рассказал политолог.

"И местным жителям наплевать, был протест в центре города, умное голосование или тупое голосование, или бойкот выборов, или еще что-то. За этих людей придут и проголосуют, потому что их знают, любят и прекрасно понимают, какие дела сделали эти депутаты", - утверждает он.

"Единая Россия" - молодые кандидаты и личное общение

На линию личного общения кандидатов с избирателями сделала упор в этой кампании "Единая Россия".

"Каждый день наши кандидаты встречаются с жителями во дворах, на предприятиях, уделяя внимание каждому человеку и его проблемам. По всей стране, от федерального уровня до конкретного села, мы формируем народную программу - это те проблемы и наказы, которые волнуют наших избирателей. Так, только в одном Севастополе их собрали более 100 тыс.", - сообщил ТАСС замсекретаря генсовета партии Виктор Селиверстов.

Он напомнил о статье председателя "Единой России", премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, определившего новый принцип работы партийцев - "помощь здесь и сейчас". "Основная задача наших кандидатов - помогать сегодня, не обещать, а делать", - подчеркнул Селиверстов.

Подобная стратегия может расцениваться как своего рода вывод, который единороссы вынесли из прошлогодней кампании, по итогам которой результат в ряде регионов партией был признан неудовлетворительным. Как пояснял тогда секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, "на территориях с большим количеством встреч кандидатов с жителями результат [партии на выборах] оказался высоким, и наоборот: там, где количество встреч было минимальным, результат неудовлетворительный".

Кроме того, партия сделала особую ставку на обновление состава кандидатов. "В этом году в нашей команде кандидатов более 20% новых молодых лиц", - пояснил Селиверстов, уточнив, что всего от "Единой России" выдвинуто 39 189 кандидатов, большинство - впервые.

"Это результат работы партийных образовательных проектов и проведения предварительного голосования [по отбору кандидатов на выборы]. Мы по-прежнему остаемся единственной партией, которая проводит уже четвертый год эту процедуру по всей стране", - указал он. В партии считают, что предварительное голосование в том числе "помогает молодым и начинающим политикам принять участие в выборах и стать депутатами".

Надежды оппозиции

Вполне оптимистично видит себе перспективы кампании парламентская оппозиция. Особую, причем не столько практическую, сколько эмоциональную роль, для нее играет послевкусие прошлогодних выборов, по итогам которых в результате вторых туров ЛДПР получила два губернаторских поста (в Хабаровском крае и Владимирской области), а представитель КПРФ был избран главой Хакасии.

"После успешных результатов на прошлых выборах - победы в Хакасии, высоких результатов в Приморье, большинства в процентах на выборах в заксобрания Хакасии и Ульяновской области, конечно, власть намного интенсивнее работает против кандидатов - коммунистов", - утверждает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, приводя в качестве примера непрохождение кандидатов партии на губернаторские выборы через так называемый муниципальный фильтр в ряде регионов.

"С другой стороны, мы, конечно, к этой выборной кампании очень активно готовились и серьезно увеличили количество наших кандидатов, которых мы выставляем на муниципальных выборах, их там почти 12 тыс. кандидатов. И, конечно, подошли серьезно к качеству и, самое главное, боевитости наших кандидатов, которые идут по одномандатным избирательным округам в региональные парламенты", - рассказал он ТАСС. В КПРФ, по словам Афонина, ожидают "серьезную борьбу", на которую партия "максимально мобилизована".

"Мы имеем программу, сильную команду, авторитетных людей и уникальный опыт, на это мы и будем в ходе выборной кампании нажимать", - заявил ТАСС председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

На максимальное количество мандатов выдвинула своих кандидатов ЛДПР. "Депутаты в региональные заксобрания - мы везде на 100% вакансий выдвинули. Три городские думы - там тоже мы 100% закрыли. И очень много вакансий по местному самоуправлению: мы процентов 36 выдвинули", - сообщил ТАСС лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "В перспективе доведем до 70% и потом до 100%", - прогнозирует он.

Лидер либерал-демократов также добавил, что ЛДПР представила кандидатов на довыборы в Госдуму по всем четырем одномандатным округам и стала единственной парламентской партией, выдвинувшей кандидатов в Мосгордуму во всех 45 округах.

"У нас много таких регионов, где у нас сильные региональные отделения", - отметил в беседе с ТАСС председатель "Справедливой России" Сергей Миронов. "Я бы сейчас не загадывал, потому что только-только стартует избирательная кампания, но я поставил задачу, чтобы все наши фракции были увеличены численно, надеюсь, что мои коллеги это выполнят", - сказал он.

Статистика, приводимая лидерами партий, свидетельствует об их возросшем внимании к выборам муниципального уровня. Если эта тенденция сохранится и количество перерастет в качество, выражающееся в данном случае в числе получаемых мандатов на местном уровне, самими участниками выборов будет если не нивелирована, то в значительной части снята напряженность вокруг проблемы так называемого муниципального фильтра - определенного количества подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований, которые собирают все претенденты на посты глав субъектов РФ, избираемых на прямых выборах. Иными словами, чем активнее партии участвуют в муниципальных выборах, тем больше у них шансов получить мандаты по их итогам, а, значит, в перспективе обеспечить беспроблемную регистрацию своих кандидатов на губернаторские выборы.

Реформа избирательного законодательства

Единые дни голосования и предшествовавшие им выборные кампании традиционно становятся отправными точками для дискуссий о возможных векторах дальнейшей корректировки избирательного законодательства.

Проблема муниципального фильтра (нужен ли вообще и если нужен, то какой?) по-прежнему остается в повестке. Вопрос о его изменении или даже отмене поднимается оппозиционными партиями в ходе каждой региональной избирательной кампании с 2012 года, когда эта законодательная норма стала применяться на практике.

Данная проблематика обсуждалась на рабочей группе в администрации президента РФ по избирательному законодательству в феврале, по ее итогам первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина сообщила, что единороссы согласились со снижением в два раза верхней планки муниципального фильтра (в настоящее время составляет от 5 до 10% подписей в зависимости от региона). В Госдуму депутатами ЛДПР был внесен соответствующий законопроект, который, однако, рассмотреть к началу избирательной кампании депутаты не успели, позже отрицательный отзыв на документ представило правительство РФ.

Глава Центризбиркома РФ неоднократно обращала внимание парламентской оппозиции на пассивность в этом вопросе, отмечая, что "огромные усилия, предпринятые для снятия барьеров [на выборах], для снижения муниципального фильтра, не были подхвачены, наткнулись совершенно неожиданно на равнодушие со стороны тех, от кого зависит их продвижение".

Впрочем, сами представители оппозиционных партий продолжают считать вопрос о фильтре одним из наиболее важных для ведения избирательных кампаний и настаивают на его реформировании. "Выдвижение в губернаторы - только от партий и никакого сбора подписей муниципальных не надо", - обозначил в беседе с ТАСС видение проблемы Жириновский. "Надо так сделать, чтобы не было возможности отказать в регистрации, и тогда все страхи наших оппонентов, конкурентов будут уже без последствий, ибо регистрация обязательна кандидатов от парламентских партий, за это будем бороться", - заявил он.

По словам Миронова, его партия не поддержала снижение муниципального фильтра, поскольку настаивает на его полной отмене. При этом одним из его аргументов является неспособность фильтра облегчить прохождение кампании для провластных кандидатов. "Ну смотрите: выборы в прошлом году по муниципальному фильтру - четыре, назовем вещи своими именами, технических кандидата, они выигрывают у врио [глав регионов]. Значит, не работает муниципальный фильтр, надо его отменять", - пояснил свою позицию лидер справороссов.

Корректировка механизма проверки подписей граждан в поддержку кандидатов - еще одна тема, которая может быть рассмотрена по следам этих выборов, в частности, недопуска ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого процента брака в подписных листах. С соответствующей инициативой выступал глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, пояснявший, что необходимо скорректировать ряд норм федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав граждан", поскольку по нему "получается, что подпись гражданина может быть недействительной, если не соблюдены определенные формальные требования".

За реформирование системы сбора и проверки подписей граждан неоднократно выступала и Памфилова. По ее словам, по итогам избирательной кампании 2019 года комиссия подготовит предложения по изменению избирательного законодательства, в частности, механизма сбора подписей "с учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе". Например, зампредседателя ЦИК Николай Булаев считает возможным упростить механизм сбора подписей с помощью заполнения подписных листов избирателями, а не сборщиками.

Готовность оказать содействие в сборе и аккумулировании предложений по изменениям избирательного законодательства выразила Ассоциация юристов России - крупнейшее профессиональное сообщество, включающее в том числе экспертов в области избирательного права. В заявлении ассоциации подчеркивалось, что процедуры и процессы, установленные избирательным законодательством, "могут и должны меняться, обеспечивая стабильность политической системы", а необходимость "переосмысления некоторых норм и положений [избирательного законодательства] поддерживается юридическим сообществом".