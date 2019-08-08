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Политический кризис в Венесуэле

Косачев: действия США подрывают диалог оппозиции и властей Венесуэлы

Председатель комитета СФ по международным делам считает, что у венесуэльского кризиса есть только одно решение - диалог власти с оппозицией и выработка сценария политических реформ

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев уверен, что действия американской стороны против Венесуэлы не дают шанса на диалог оппозиции и власти страны для поиска выхода из политического кризиса.

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"Такой диалог начался было в Осло, и он оказался вполне содержательным. Тут бы мировому сообществу взять и навалиться на противоборствующие стороны с тем, чтобы удержать их за столом переговоров. Но что делают вместо этого американцы? Поддерживая одну из сторон конфликта, душат другую экономическими санкциями. Откуда тут взяться мотивации к дальнейшему диалогу - будь то у власти или у оппозиции?" - написал сенатор на странице в Facebook.

По мнению Косачева, у венесуэльского кризиса есть только одно решение - диалог власти с оппозицией и выработка согласованного сценария политических реформ, "которые в дальнейшем позволят привести в сознание экономику и социальную сферу".

Теги
Косачев, Константин ИосифовичВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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