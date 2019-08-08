Хайнань начинает проявлять все больший интерес к сотрудничеству с Россией

ПЕКИН, 8 августа. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Курортная провинция Хайнань на юге Китая начинает проявлять все больший интерес к сотрудничеству с Россией, прежде всего, в области сельского хозяйства, науки и образования. Об этом сообщил ТАСС в четверг и.о. генерального консула РФ в Гуанчжоу Александр Смирнов.

"В этом году провинция Хайнань начинает проявлять интерес к сотрудничеству с Россией: буквально недавно мы получили от них информацию, что руководство хотело бы посетить в этом году РФ. Сейчас этот вопрос находится на стадии проработки, - рассказал он. - С другой стороны, активную деятельность проявляют наши соотечественники, которые проживают на острове Хайнань. Они сами реализуют ряд проектов, направленных на популяризацию острова, а также обеспечивают прямой выход местных бизнесменов, в том числе занимающихся сельским хозяйством, на российские регионы".

По словам дипломата, дипмиссия России интенсивно подключается к этому процессу и старается привлекать внимание российских компаний, в том числе ориентированных на экспорт пищевой продукции. Он уточнил, что по ряду направлений двусторонние связи пока находятся на начальной стадии.

"Надеюсь, что они будут развиваться. Хайнань прежде всего туристическая провинция, в этой области контакты с Россией и так на хорошем уровне, - отметил Смирнов. - Вы знаете, что большое количество наших граждан ежегодно посещают остров, люди там отдыхают. В других областях пока сотрудничество развивается не так активно, как хотелось бы, но, тем не менее, интерес есть".

И.о. генконсула отметил, что Хайнань, в частности, начинает проявлять все больший интерес к российской научной сфере и образованию. "В этой области, я думаю, еще есть потенциал для развития", - подчеркнул Смирнов.

"Что касается порта свободной торговли, который там создается, мне пока сложно сказать, как будут дальше развиваться события, - пояснил он. - Мы знаем, что на Хайнане организована особая зона. Однако какую-то конкретную информацию по поводу привлечения туда иностранных инвесторов китайская сторона пока не выдает. Если что-то будет появляться, думаю, мы сможем посодействовать и в этом плане".