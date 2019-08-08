Захарова заявила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает события, связанные с операцией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело республики. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, и также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится. Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", - сказала она.