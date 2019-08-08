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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Захарова заявила, что Россия рассматривает события в Киргизии как внутреннее дело страны

Накануне спецназ Киргизии предпринял попытку задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, однако встретил сопротивление его сторонников
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает события, связанные с операцией по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, как внутреннее дело республики. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Это событие мы рассматриваем как внутреннее дело страны, и также посольство выпустило рекомендацию россиянам избегать район проведения операции, если она продолжится. Я думаю, что мы дадим более глубокую оценку этим событиям чуть позже", - сказала она.

Теги
КиргизияРоссияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗахарова, Мария ВладимировнаПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
Посольство РФ в Киргизии рекомендует россиянам избегать мест проведения массовых акций
Накануне спецназ Киргизии предпринял попытку задержания бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, однако встретил сопротивление его сторонников
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