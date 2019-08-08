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Попытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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Нарышкин призвал к сдержанности участников конфликта в Киргизии

Директор Службы внешней разведки России выразил переживания за судьбу "братского народа"
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Конфликт между бывшим президентом Киргизии Алзмазбеком Атамбаевым и действующей властью опасен для народа этой страны, сторонам нужно быть сдержаннее. Об этом заявил журналистам в четверг директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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"Это очень печально для страны, печально и опасно для народа Киргизии, мы переживаем за судьбу страны, братского для нас народа. Представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности", - сказал он.

Нарышкин отметил, что конфликт между Атамбаевым и нынешними властями "начал нарастать буквально в первые месяцы после того, как [новый] президент вошел в свои полномочия, но к сожалению, в последние дни конфликт достиг очень опасной черты".

Глава СВР также напомнил, что накануне "была предпринята попытка задержания Алмазбека Атамбаева с участием силовых структур Киргизии, много раненых".

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичПопытка задержания экс-президента Киргизии Атамбаева
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