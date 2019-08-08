Суд поддержал решение избиркома о снятии с выборов кандидата от КПРФ в главы Забайкалья

ЧИТА, 8 августа. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд в четверг отказал в исковых требованиях первому секретарю крайкома КПРФ Юрию Гайдуку, которого ранее избирком не зарегистрировал кандидатом в губернаторы региона. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

"В исковых требованиях Гайдуку отказано. Пока есть только результативная часть судебного решения, мотивирочная будет озвучена в ближайшее время", - сказала Михайлюк.

Избирательная комиссия Забайкальского края 26 июля отказала Гайдуку в регистрации в качестве кандидата в губернаторы. По оценке избиркома, он нарушил норму, согласно которой среди представленных подписей должно быть не менее 50 от глав и депутатов трех четвертей муниципальных районов и городских округов Забайкальского края. Гайдук представил подписи только из 17 муниципалитетов при необходимых 27.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил Александра Осипова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора пройдут в Забайкалье 8 сентября. На пост главы региона претендуют четыре человека.