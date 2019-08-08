МИД КНР осудил контакты дипломатов США с сепаратистами в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 августа. /ТАСС/. Комиссариат МИД КНР в Гонконге экстренно вызвал в четверг представителей руководства генконсульства США, заявив им решительный протест по поводу контактов американских дипломатов с лидерами местных сепаратистских сил. Соответствующее сообщение размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

"Китай исходит из необходимости обеспечения национального суверенитета, процветания и стабильности Гонконга и решительно выступает против вмешательства каких бы то ни было стран, организаций или индивидуальных лиц в дела этого специального административного района в любой форме", - подчеркивается в заявлении.

Китайская сторона сделала генконсульству США серьезное представление, выразив крайнее недовольство в связи с появившимися сообщениями о контактах его сотрудников с организацией, выступающей "за независимость Гонконга". Комиссариат МИД КНР запросил объяснений по этому поводу.

Ведомство также потребовало от сотрудников американского генконсульства уважать основополагающие международные договоры в области дипломатического права, придерживаться своих прямых служебных обязанностей, "прекратить подавать ложные сигналы антикитайским радикальным элементам".

Два месяца назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки, но это не остановило волну антиправительственных протестов.