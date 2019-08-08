Эксперт: слова Эрдогана о Крыме являются лишь политическим жестом в сторону Зеленского

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал своеобразный политический реверанс в сторону украинского коллеги Владимира Зеленского, заявив на совместном брифинге о непризнании Крыма частью России. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в четверг выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

"Эрдоган сделал это заявление потому, что это был Зеленский. Для того чтобы доставить удовольствие украинскому партнеру, он еще раз это повторил. Это как бы бальзам на израненное сердце украинского президента, - подчеркнул аналитик. - Он подтвердил прежнюю позицию Анкары о том, что они не признают присоединение Крыма к России и полностью поддерживают крымско-татарскую диаспору, которая, в том числе, находится и на территории Турции".

Эксперт считает, что, поскольку эта позиция Эрдогана не нова, высказывания турецкого лидера никак не скажутся на взаимодействии Анкары с Москвой.

Фитин также обратил внимание на то, что Россия и Турция имеют определенные противоречия по целому ряду вопросов, в том числе по сирийскому кризису. Он согласился с существующим в экспертном сообществе мнением о том, что партнерство Москвы с Анкарой можно назвать скорее ситуативным. "Хотя в экономике Москва и Анкара заинтересованы во взаимодействии и продолжении сотрудничества", - добавил собеседник.

Эрдоган и Зеленский провели переговоры в среду в Анкаре. В ходе встречи главы государств обсудили углубление сотрудничества между странами, создание зоны свободной торговли и вопросы безопасности.