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Кремль подтвердил подготовку визита Путина в Финляндию

В пресс-службе главы государства не назвали точную дату поездки

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин планирует посетить с визитом Финляндию. О подготовке визита ТАСС сообщили в пресс-службе главы государства.

"Визит в Финляндию действительно прорабатывается", - сообщил собеседник агентства в пресс-службе Кремля, не назвав дату готовящейся поездки. Ранее газета Ilta-Sanomat со ссылкой на собственные источники сообщила, что в Финляндии ожидают визита Путина в двадцатых числах августа. По сведениям издания, запланирована встреча с финским лидером Саули Ниинистё. Как пишет газета, этот визит якобы назначен на 22 августа.

В канцелярии Ниинистё эту информацию не стали комментировать, сообщив, что визит Путина ожидается, но дата и место проведения встречи будут обнародованы позже.

Теги
Ниинистё, СаулиПутин, Владимир ВладимировичФинляндия
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