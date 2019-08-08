В Совфеде заявили, что прогнозы о вмешательстве США в выборы России подтвердились

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Прогнозы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ о том, что избирательная кампания в России будет проходить не без влияния из-за рубежа, подтвердились. Об этом в четверг заявил ее председатель Андрей Климов.

"На заседании комиссии 30 мая был рассмотрен вопрос о намерениях вмешательства США и их партнеров в российскую политическую систему накануне единого дня голосования 8 сентября 2019 года. Тогда нами был сделан вывод о том, что США и их зарубежные сторонники при фактическом пособничестве тех, кого за рубежом рассматривают как собственных сторонников в деле дестабилизации российской политической системы, попробуют воспользоваться очередными выборами в нашей стране. К сожалению, наши выводы об ожидаемых провокациях, которые будут проходить при внешней поддержке, подтвердились", - сказал Климов, отметив, что одной из целей вмешательства являются выборы в Мосгордуму.

Ранее Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам Климова, шло одностороннее толкование произошедших событий. Он добавил, что контент-анализ данных СМИ, а также хронология освещаемых событий свидетельствуют о том, что их главной целью было раздувание скандала.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.