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Замглавы МИД России и посол Камбоджи обсудили актуальные вопросы региональной повести дня

Игорь Моргулов на встрече также выразил Висету Керу признательность за большой вклад в укрепление и развитие отношений двух стран

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и посол Камбоджи в Москве Висет Кер обсудили в четверг вопросы двусторонней и региональной повестки дня. Об этом сообщили в МИД РФ.

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня", - информировали в министерстве.

Кроме того, на встрече, которая прошла с связи с завершением дипломатической миссии камбоджийского посла в России, Моргулов выразил Керу признательность за большой вклад в укрепление и развитие отношений двух стран.

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