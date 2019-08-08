Глава избиркома ответил на обвинения КПРФ о снятии кандидатов на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Около 60% поданных исков в суд от кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва направлены от членов КПРФ, которые требуют снять своих конкурентов с предвыборной гонки. Об этом сообщил в четверг в ходе заседания Мосгоризбиркома председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Вчера нам принесли петицию, обвинили в снятии кандидатов, потребовали моей отставки. Один из тезисов, что мы виноваты, что снимают кандидатов. Во-первых, КПРФ официально выдвигал 44 кандидата, а не 45 <..> У нас на сегодняшний день в судах рассмотрено 49 административных дел, из них 32 дела - по искам 16 кандидатов в депутаты Мосгордумы от КПРФ", - сказал Горбунов.

Он пояснил, что порядка 60% исков, поступивших в Мосгорсуд от кандидатов в Мосгордуму седьмого созыва, подавали члены партии КПРФ в отношении конкурентов по своим избирательным округам.

"У нас два лидера есть: три иска от кандидата Тарасова в 24-м округе, он пытался снять конкурентов; лидер есть в 42-м округе - кандидат от КРФР Янкаучева, 4 иска. Это ответ [Валерию] Рашкину (первый секретарь московского городского комитета). Пусть он со своими кандидатами разбирается, а не ставит вопрос, что мы кого-то снимаем", - сказал Горбунов.

Выборы депутатов в столичный парламент назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них от партий 171 кандидат и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатов и 39 самовыдвиженцев. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ - 44 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.