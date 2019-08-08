В Совфеде подготовят законопроект о перечне мест для проведения митингов в России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Временная комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ разработает законопроект о четком определении мест, разрешенных для проведения митингов и политических акций, сообщил глава комиссии Андрей Климов.

"Мы, естественно, подготовим дополнительные законодательные предложения в том числе по точной фиксации законных мест, где можно проводить мероприятия политического характера, а где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, чтобы исключить всякий субъективизм", - сказал Климов на заседании комиссии в четверг.

С соответствующим предложением выступила заместитель председателя комиссии Людмила Бокова. "Возможно, необходимо внести в законодательство определение мест для проведения политических акций, митингов. Необходимо разработать законопроект, который четко бы определил данные места, тем самым он не нарушал бы право на мирные митинги, акции, но при этом не нарушал бы право других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения", - сказала Бокова на заседании комиссии.

Ранее Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам сенатора, шло одностороннее толкование произошедших событий.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, 3 августа сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. При этом 27 июля в подобной акции участвовали порядка 3 тыс. человек, более 1 тыс. были задержаны, 88 из них отправлены под административный арест. Власти заранее предостерегли участников акций об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованных акциях и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в них.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.