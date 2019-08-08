Посольству ФРГ указали на недопустимость призывов СМИ к участию в акциях в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески указали в четверг во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов телерадиокомпании Deutsche Welle к участию в несанкционированных массовых акциях. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы в МИД России 8 августа с временной поверенной в делах ФРГ в России Беатой Гжески обратили внимание германской стороны на недопустимость действий немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, выразившихся в прямом призыве в соцсетях в адрес жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых акциях", - подчеркивается в комментарии.