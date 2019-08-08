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Замглавы МИД России обсудил с послом Туниса график контактов и саммит Россия - Африка

Первый саммит Россия - Африка пройдет 24 октября в Сочи

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в четверг с послом Туниса в Москве Мухаммедом Али Шихи график предстоящих двусторонних контактов и подготовку саммита Россия - Африка, сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями относительно складывающейся ситуации в Тунисе и на Севере Африки в целом, а также были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-тунисских связей, включая график контактов различного уровня, - информировали в министерстве. - Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки и проведения экономического форума и саммита Россия - Африка".

24 октября в Сочи состоится первый саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители более 50 государств континента. Форум пройдет под председательством президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси.

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