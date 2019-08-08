Посольство России в Лондоне разочаровано состоявшимся заседанием СБ ООН по Сирии

ЛОНДОН, 8 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне выразило разочарование содержанием состоявшегося 7 августа по инициативе стран Запада заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, которое было созвано на фоне распространения недостоверной информации, направленной на подрыв мирного процесса в этой ближневосточной стране. Об этом сказано в полученном ТАСС в четверг комментарии дипломатического представительства.

"Инициатива Запада о созыве заседания Совета Безопасности ООН по Сирии глубоко разочаровывает. Существует множество спекуляций, основанных на непроверенной и тенденциозной информации о ситуации в Сирии, которая нацелена на эскалацию напряженности и искажение реальных событий для того, чтобы подорвать любое политическое урегулирование в этой стране", - сказано в этом комментарии.

В посольстве подчеркнули, что российская сторона так и не получила какого-либо ответа от западных коллег на простые вопросы, поднятые делегацией РФ в ООН в отношении той ситуации, которая складывается на территориях, де-факто оккупированных США. Делегация в частности интересовалась тем, какое законодательство применяется на этих территориях, как там исполняются законы, кто заинтересован в обучении отрядов боевиков, какое количество людей содержится под стражей и сколько пропало без вести.

"С учетом этого, мы призываем страны Запада предоставить ответы на эти вопросы, чтобы перестать указывать пальцем на сирийское правительство и попытаться найти надлежащие решения для сирийцев", - отмечается в комментарии.

Совбез ООН в среду обсудил тему беженцев и военнопленных в Сирии, причем в ходе дискуссии представители США, Великобритании и ряд других стран выступили с обвинениями в адрес сирийских властей в жестоком обращении с задержанными лицами. В ответ представитель миссии Сирии при ООН Лоай Фаллух обвинил западные страны в открытой агрессии против его страны. А и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на этом заседании, что "вместо заслуживающей доверия информации мы в очередной раз услышали спекуляции на основе непроверенных и крайне необъективных данных о ситуации в Сирии, источники которых уже не раз попадались на лжи".