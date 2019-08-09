В Совфеде фиксируют блокировку YouTube-роликов о митингах в РФ, опровергающих западные СМИ

ТАСС, 9 августа. Временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России фиксирует факты блокировки роликов на YouTube, информация в которых не соответствует новостям западных СМИ о митингах на территории нашей страны. Об этом говорится в заявлении рабочей группы комиссии по итогам заседания в четверг (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

"Члены рабочей группы отметили, что на фоне постоянных необоснованных обвинений со стороны США и их союзников в адрес России о так называемом вмешательстве в американские выборы и в иные политические процессы этих государств сами американские организации и граждане США, а также их иностранные сателлиты активно вмешиваются в российские избирательные кампании. В рамках заседания обращалось внимание на такие факты, как <...> блокирование на принадлежащей компании Google платформе YouTube информации о протестных акциях, отличной от той, что распространяют западные СМИ", - говорится в заявлении.

Как подчеркнул на заседании председатель временной комиссии Андрей Климов, по данным экспертов комиссии, соответствующие ролики "блокирует не робот, а кто-то другой, кто, видимо, получил соответствующую задачу".

"Если кто-то освещает эти мероприятия не так, как задумано где-то за океаном, просто идет блокирование", - добавил сенатор.

Ранее Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам Климова, шло одностороннее толкование произошедших событий. Кроме того, как заявил Климов в четверг, прогнозы временной комиссии Совфеда о том, что избирательная кампания в России будет проходить не без иностранного вмешательства, в том числе США, подтвердились.