Глава Мосгоризбиркома: явка на выборах депутатов в Мосгордуму составит 20-25%

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Явка избирателей на выборы в Мосгордуму седьмого созыва может составить от 20% до 25%. Такое мнение высказал в интервью ТАСС председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

"Если провести анализ выборов в крупных городах не только России, но и зарубежья, например, Америки, Германии, явка на выборах в региональные парламенты составляет 20-25%. Думаю, что в этих же пределах будет и на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва. Во всем мире есть проблема активного участия молодежи в политике, что отражается на явке", - сказал Горбунов.

По его словам, для порядка 70 тыс. из 7,3 миллиона московских избирателей выборы 8 сентября будут первыми - эти избиратели достигли 18 лет. Глава Мосгоризбиркома отметил, что выборы в столичный парламент совпадают с Днем города, что может положительно сказаться на явке.

"Как показывает практика, когда проходит День города, многие москвичи не уезжают на дачи, а, наоборот, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях. В основном люди остаются в городе", - сказал Горбунов.

Председатель столичной комиссии считает, что если москвичи примут активное участие в выборах, то политический спектр в Московской городской думе будет наиболее широким.

Эксперименты на выборах в Москве

"В единый день голосования (8 сентября - прим. ТАСС) будут проводиться два эксперимента. Первый касается создания в Москве цифровых избирательных участков. В 16 регионах страны будут выборы высших должностных лиц, губернаторов, плюс в четырех избирательных округах будут довыборы депутатов Государственной думы. То есть всего двадцать избирательных кампаний", - сказал Горбунов.

По его словам, на выборах президента в 2018 году число иногородних жителей в Москве, желающих проголосовать составило порядка 400 тыс. При поддержке правительства к 8 сентября будут оснащены необходимым оборудованием 30 цифровых избирательных участков, которые равномерно расположены по территории города. Жители 20 субъектов РФ, которые будут в столице в день выборов, могут заранее зарегистрироваться через портал госуслуг на данные участки и принять участие в голосовании.

"Второй эксперимент - электронное голосование в трех избирательных округах - 1-м, 10-м и 30-м. Участки определены. С 24 июля, за 45 дней, принимаются заявки на московском портале госуслуг, через который избиратели из этих трех округов смогут дистанционного проголосовать в день выборов. Зарегистрировалось на данный момент порядка 1 тыс. человек. Большинство проявляют инициативу в 1-м округе, в Зеленограде", - сказал Горбунов.

Он отметил, что в Москве явка всегда выше за пределами Садового кольца. Например, в поселке Восточном, в Зеленоградском административном округе, также Троицком и Новомосковском административных округах жители голосуют активнее, причем с начала работы участков.