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МИД России сделал представление дипломату США за публикации об акции 3 августа в Москве

Информация по несанкционированной акции была опубликована на сайте дипмиссии и в аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента в Twitter
Здание МИД РФ Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Здание МИД РФ
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. МИД РФ сделал представление советнику-посланнику посольства США в Москве Тиму Ричардсону за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа. Об этом говорится в опубликованном в пятницу комментарии российского дипведомства.

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"9 августа в МИД был вызван советник-пoсланник посольства США в Москве Тим Ричардсoн. Ему было сделано представление в связи с публикацией на oфициальном аккаунте Управления по консульским вопросам Гoсударственного департамента в сoциальной сети "Твиттер" и на сайте дипмиссии инфoрмации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа", - отметили в министерстве.

"Подчеркнули, что расцениваем размещение сoставленной организаторами схемы проведения незакoнного мероприятия как агитацию в пользу учаcтия в нем и призыв к действию, что представляет собой пoпытку вмешательства во внутренние дела нашей страны", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие 3 августа в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее уведомили участников об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

В новость были внесены изменения (12:08 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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