Захарова назвала отличной новость о разрешении Киева на пролет российского лайнера

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отличной новость о разрешении Киева на пролет над Украиной российского самолета авиакомпании "Глобус", следовавшего из Италии в Россию, в связи с грозовым фронтом. Об этом Захарова сообщила в пятницу на своей странице в Facebook.

"Отличная новость! Спасибо!" - написала Захарова.

Ранее в четверг в пресс-службе "Украэроруха" сообщили, что 7 августа российский самолет авиакомпании "Глобус" Boeing-738 REG -VQBMG, следовавший из города Бари (Италия) в Москву, получил разрешение осуществить перелет над Украиной в связи с грозовым фронтом. Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Белоруссией. Самолет находился в украинском воздушном пространстве 26 минут.

Авиасообщение между РФ и Украиной было прекращено по инициативе Киева еще в октябре 2015 года.