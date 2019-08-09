Памфилова считает появление технологий подделки подписей аргументом для реформы их сбора

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает появление новейших технологий по подделке подписей одним из аргументов за реформирование системы сбора подписей избирателей в поддержку кандидатов на выборы.

"Да, я считаю, что она (система - прим. ТАСС) безнадежно устарела - тяжелая, изнуряющая, несправедливая по многим параметрам, с одной стороны. Она действительно архаичная, устаревшая, изменились отношения в обществе", - заявила Памфилова в пятницу на заседании рабочей группы ЦИК по предварительному рассмотрению жалоб кандидатов. "С другой стороны, появились, и мы с этим столкнулись, новейшие технологии по, скажем, штампованию, изготовлению подписей", - указала она.

Глава ЦИК подтвердила, что комиссия готовит предложения по реформированию системы сбора и проверки подписей избирателей в поддержку кандидатов. "Мы предложения готовим и уверена, что на злобу дня это будет рассмотрено после кампании", - уточнила она.

При этом Памфилова обратила внимание всех недовольных действующими в настоящее время нормами законодательства, что именно по нему и прописанной в нем процедуре сбора и проверки автографов граждан избирались все кандидаты самых оппозиционных партий. "Но сейчас она (норма законодательства - прим. ТАСС) подвергается сомнению. Давайте подвергнем тогда ревизии всех, кто избирался до этого, на протяжении 25 лет?" - заметила председатель ЦИК.