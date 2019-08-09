Захарова: Россия вновь призывает Запад присоединиться к мораторию на размещение РСМД

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Россия вновь призывает США и их союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы снова призываем Вашингтон и его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в военно-политических делах", - подчеркнула Захарова.

"Такой шаг продемонстрировал бы всему мировому сообществу, что для них, а не только для России забота о международной безопасности - не пустой звук", - добавила она.