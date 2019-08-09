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Задержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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Захарова: Россия рассчитывает на мирное разрешение политического кризиса в Киргизии

Официальный представитель МИД РФ призвала стороны решать разногласия, опираясь на законодательство

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что политические противоречия в Киргизии между бывшим главой республики Алмазбеком Атамбаевым и нынешней властью во главе с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым будут преодолены мирным путем. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия [в Киргизии] будут разрешены мирными средствами в рамках конституции республики и действующего законодательства", - сказала Захарова.

 

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КиргизияРоссияАтамбаев, Алмазбек ШаршеновичЗахарова, Мария ВладимировнаЖээнбеков, Сооронбай ШариповичЗадержание экс-президента Киргизии Атамбаева
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