Захарова: Россия рассчитывает на мирное разрешение политического кризиса в Киргизии

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что политические противоречия в Киргизии между бывшим главой республики Алмазбеком Атамбаевым и нынешней властью во главе с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым будут преодолены мирным путем. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы рассчитываем на то, что обострившиеся политические разногласия [в Киргизии] будут разрешены мирными средствами в рамках конституции республики и действующего законодательства", - сказала Захарова.