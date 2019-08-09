Захарова назвала неправомочным включение Японией южной части Курил в свой состав на картах

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Включение Японией в свой состав на государственных картах территорий южной части Курильских островов нелегитимно и отравляет отношения с Россией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"Мы считаем, что подобные действия неправомочны. Помимо юридической стороны этого дела, есть еще сторона, связанная с атмосферой, которую по просьбе и при согласии Токио наши страны, государственные органы пытаются сформировать для решения сложных остающихся вопросов. Такие действия явно не идут на пользу созданию этой атмосферы и отравляют ее", - сказала Захарова.