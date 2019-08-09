Лавров 20 августа проведет переговоры с главой МИД Ганы

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 20 августа переговоры с главой МИД Ганы Ширли Айоркор-Ботчуэй, которая посетит с визитом Москву 19-21 августа. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

"19-21 августа Москву с рабочим визитом посетит глава внешнеполитической службы, а именно министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет со своей коллегой переговоры 20 августа", - сказала она.

Дипломат сообщила, что "главы внешнеполитических ведомств обсудят актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития двусторонних связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а значительное внимание будет уделено задаче продвижения взаимовыгодного сотрудничества в сферах энергетики, освоения запасов минеральных, углеводородных ресурсов, реализации перспективных инфраструктурных проектов". Захарова добавила, что "предстоит углубленный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной региональной проблематике с акцентом на противодействие терроризму, урегулирование кризисных ситуаций в Африке, прежде всего в Сахаро-Сахельском регионе, борьбу с пиратством в Гвинейском заливе и многое другое".

"Мы рассчитываем, что визит министра иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана будет способствовать укреплению традиционно дружественных отношений и плодотворному многоплановому сотрудничеству между нашими странами", - добавила дипломат.